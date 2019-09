Villa Cortese, appicca un incendio in chiesa durante i battesimi: piromane denunciato

È stato identificato il piromane che ha appiccato un incendio nella chiesa di San Vittore a Villa Cortese, hinterland Nord-Ovest di Milano, nel pomeriggio di domenica 8 settembre. Nei guai un tossicodipendente italiano di 47 anni, denunciato a piede libero.

L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Legnano, come riferito dai militari del comando provinciale di Milano. Non è chiaro perché abbia dato fuoco al confessionale.

Villa Cortese: incendio durante i battesimi

Le fiamme erano divampate intorno alle 17.30 mentre erano in corso i battesimi. Più nello specifico sembra che il 47enne abbia dato fuoco alla tendina di un confessionale e in pochi attimi le lingue di fuoco abbiano avvolto l'intera bussola di legno. La chiesa era stata subito evacuata e sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Il piromane era riuscito ad allontanarsi dopo il fatto, ma ciò non ha impedito ai carabinieri di arrivare a lui.