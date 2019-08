Grosso incendio al deposito Atm di Precotto a Milano, diversi mezzi dei pompieri sul posto

Un grosso incendio è scoppiato al deposito Atm di Precotto (video), in zona Villa San Giovanni, nella tarda mattinata di martedì 20 agosto, verso le 12.

Un'altissima colonna di fumo nero e denso, infatti, si è levata in cielo, rendendosi visibile a chilometri di distanza. Moltissime le segnalazioni in diversi quartieri a nord-est di Milano. Sul posto i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni e di Benedetto Marcello, con cinque mezzi, tra autopompe e autoscale, il 118, con un'ambulanza accorsa in via preventiva, e la polizia locale.

A fuoco il tetto di un capannone

Il fumo è stato visto dal quartiere Adriano, da Sesto San Giovanni e dalla zona di Precotto. A bruciare è stato il tetto di una struttura del deposito Atm di via Anassagora, 11. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita a causa delle fiamme.

L'azienda dei trasporti milanese è al lavoro per individuare l'origine del rogo, che a un'ora dall'inizio dell'intervento dei pompieri risulta domato. A bruciare è stata la copertura in vetroresina di un capannone, sotto al quale vengono parcheggiati alcuni mezzi usati per la manutenzione. La circolazione del tram 7, parzialmente interrotta per consentire le operazioni dei vigili del fuoco, è di nuovo regolare.