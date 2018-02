Paura a Vimodrone: incendio in appartamento, fumo dalle finestre

Incendio in un appartamento di Vimodrone nel tardo pomeriggio del 13 febbraio. Le fiamme sono scoppiate verso le sette e mezza da un'abitazione al quinto piano di un palazzo in via Quindici Martiri. Inizialmente si è diffusa molta paura nel quartiere nel vedere il fumo fuoriuscire dalle finestre.

Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno prontamente spento l'incendio che proveniva dalla cucina. Nell'appartamento vivono due persone anziane che sono state visitate dai sanitari ed hanno rifiutato il trasporto, così come un altro uomo anziano che vive al piano di sopra e che era rimasto leggermente intossicato dal fumo.

Nota di colore, i vigili del fuoco hanno "salvato" una gattina anch'essa nell'appartamento in cui le fiamme si sono originate.