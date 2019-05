Caso Armando Siri, la procura di Milano indaga per l'acquisto di una palazzina a Bresso

Per il momento non c'è nessuna ipotesi di reato e nessun indagato, ma la procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul caso dell'acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri — indagato per corruzione e al centro di un caso politico tra Lega e M5s — di una palazzina a Bresso, comune dell'hinterland Nord della metropoli lombarda.

Secondo quanto emerso l'immobile sarebbe stato acquistato attraverso un mutuo di 585mila euro, acceso con una banca di San Marino. Il procuratore di Milano Francesco Greco ha spiegato le carte dell'UIC Bakitalia sono arrivate nella giornata di sabato 4 maggio; non solo: ha assicurato che ci sarà "massima collaborazione" tra gli inquirenti milanesi e romani che stanno indagando per un'ipotesi di corruzione contestata all'esponente leghista.