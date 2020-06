Milano, ubriaco inciampa sul marciapiede e sbatte violentemente la testa sull'asfalto: in coma

Era ubriaco, ha messo male un piede ed è finito al suolo sbattendo violentemente la testa sull'asfalto. Un impatto tremendo. E ora sta lottando tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale di Città Studi. È successo in Piazza della Repubblica a Milano nella mattinata di domenica 7 giugno, protagonista del fatto un senzatetto tunisino di 60 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 6, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura, intervenuti sul posto per i rilievi, l'uomo era ubriaco e sarebbe inciampato sul marciapiede all'angolo con via Città di Fiume sbattendo violentemente la testa.

L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso di Città Studi, secondo quanto trapelato avrebbe lesioni al capo e al volto. Le sue condizioni sono serie.