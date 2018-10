Incendio in un deposito di rifiuti: è il secondo rogo in poche ore

Un incendio nel deposito di rifiuti della ditta Ri.Eco è divampato nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 ottobre, verso le 3, in via Fratelli Beltrami, a Novate Milanese. Il rogo, che è sotto controllo ma non è ancora stato domato, ha coinvolto i rifiuti presenti nell'area, prevalentemente carta da macero. Sul posto oltre a due squadre dei vigili del fuoco, anche carabinieri e polizia locale.

Per verificare l'eventuale tossicità dell'aria nella zona interessata dall'incendio, i tecnici Arpa e Ats hanno già effettuato rilievi e campionamenti. Non appena saranno disponibili, gli esiti di questi esami verranno resi noti ai cittadini "nell'interesse della tutela della salute pubblica", come si legge sul sito del comune di Novate Milanese.

Un altro devastante incendio è scoppiato verso le 20:30 del 14 ottobre in via Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca. Qui i vigili del fuoco sono intervenuti con numerosi mezzi e hanno lavorato arduamente per spegnere il fuoco. Lo stesso deposito Ri.Eco di Novate Milanese era già andato in fiamme nel 2015, quando qui era scoppiato un altro grosso incendio.