Incidente, 21enne si schianta con l'auto: grave

Poco prima delle 2 della notte tra il 2 e il 3 gennaio una ragazza di 21 anni è andata a schiantarsi con l'auto contro ad un ostacolo in via Gian Galeazzo Sforza ad Abbiategrasso, estrema periferia ovest di Milano. Sul posto è accorso il 118 con un'automedica e un'ambulanza, che ha trasportato la giovane all'ospedale di Rozzano, in codice rosso.

A causa del forte impatto la 21enne ha riportato gravi traumi al volto e all'addome. In ogni caso, come riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori la ragazza era cosciente e le sue condizioni di salute sembravano tali da fare escludere che fosse in pericolo di vita. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.