Incidente a Cerro al Lambro, operaio cade dal cassone del camion e batte la testa: è grave

Incidente sul lavoro martedì pomeriggio a Cerro al Lambro. Pochi minuti dopo le 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di cinquantasette anni - operaio di una ditta che installa impianti a gas - è caduto dal cassone di un camion ed è precipitato sull'asfalto da un'altezza di circa due metri in via dell'Artigianato, proprio fuori dalla "sua" azienda.

Nel volo, stando a quanto riferito dal 118, il 57enne ha battuto con violenza la testa sull'asfalto. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero, la vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano con un grave trauma cranico. All'arrivo in ospedale l'uomo era sveglio - ma non del tutto cosciente - e le sue condizioni vengono giudicate serie.

In via dell'Artigianato sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e la polizia locale. Sembra, stando a una prima ricostruzione, che l'operaio stava scaricando del materiale del camion e che sia scivolato con il piede. Poi, sarebbe caduto nel vuoto.