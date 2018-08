Viale Monza, investe un ciclista e se ne va, ma torna dopo 5 minuti: ragazzo in ospedale

Verso le 19 dell'1 agosto in viale Monza un giovane ciclista di origine nordafricana è stato colpito da un'auto che si è allontanata dal luogo dell'incidente senza prestargli soccorso. Pochi minuti dopo l'urto però l'automobilista, che non si sarebbe accorto di nulla, è tornato sul posto. Il ragazzo, caduto per terra a causa dell'urto con la vettura, ha riportato un trauma cranico ed è quindi stato portato in ospedale in codice giallo.

L'investitore aveva già rischiato di travolgere il giovane poco prima dell'incidente facendo manovra nei pressi di un passo carraio, ma il giovane era riuscito a schivarlo. Quando poi però il ragazzo si è portato al centro della carreggiata per superare una macchina, l'automobilista italiano l'ha urtato al gomito causandone la caduta. Sul posto sono poi accorsi i paramedici del 118, che hanno trasportato il ciclista in ospedale, dove è stato ricoverato.

A chiamare l'ambulanza sono stati alcuni testimoni, i quali inizialmente avevano pensato a un investimento volontario scaturito da una lite, perché avevano visto il giovane insultare il conducente dopo averlo schivato la prima volta. Questa tesi però sembrerebbe smentita dal fatto che l'automobilista, in cerca di parcheggio, ha fatto ritorno sul luogo dell'impatto dopo pochissimo tempo, riferendo di non essersi minimamente reso conto di aver colpito la vittima. Per l'uomo peserà comunque l'accusa di omissione di soccorso.