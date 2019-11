Paura alla Escape Room: cede il pavimento e una ragazza 'precipita' giù con i calcinacci

Il pavimento della struttura avrebbe ceduto improvvisamente. Così, una ragazza di 31 anni che in quel momento si trovava all'interno della Escape Room, è precipitata al piano sotto, avvolta dai calcinacci e dalle macerie. La giovane, una milanese, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Tragedia sfiorata a 'La Casa Maledetta'

Teatro della tragedia è la Escape Room 'La Casa Maledetta' di via Angelo Brunetti 14, in zona Certosa a Milano. Poco prima delle 23 di martedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica in codice rosso. La ragazza è stata poi trasportata all'ospedale Sacco: avrebbe riportato traumi da caduta - attutita da un divano - ma sarebbe stata anche colpita da alcuni calcinacci.

Oltre al personale sanitario, hanno lavorato sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Si ignorano al momento le ragioni del cedimento anche per questo la Escape Room è stata sequestrata per fare accertamenti.