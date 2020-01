Incidente sul lavoro ad Assago, operaio precipita nel vuoto in un cantiere: è grave

Incidente sul lavoro ad Assago. Un operaio di 44 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas dopo essere precipitato nel vuoto all'interno di un cantiere di via del Bosco Rinnovato nella mattinata di giovedì 16 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 9.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio, un 44enne kosovaro, fosse su un carrello elevatore a circa tre metri da terra e stesse installando dei pannelli metallici all'interno del comprensorio di Milanofiori quando la piattaforma, per cause in via di accertamento, si sarebbe ribaltata facendolo precipitare nel vuoto. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale di Assago che stanno indagando sulle cause che hanno portato al crollo.

In un primo momento le condizioni del 44enne non sembravano critiche ma si sono aggravate con il passare dei minuti; stabilizzato dai sanitari del 118 è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Humanitas: avrebbe riportato un importante trauma cranico, un trauma alla gamba destra e al braccio.

Incidente sul lavoro: morto un operaio nel cantiere della M4

Si allunga la tragica lista di incidenti sul lavoro. Nella giornata di lunedì un operaio di 42 anni, Raffaele Ielpo, è stato travolto e ucciso da alcuni sassi metre si trovava al lavoro in un tunnel della M4 in Piazza Tirana a Milano.

Venerdì 9 gennaio, invece, un operaio di 48 anni era precipitato nel vuoto mentre si trovava all'interno di un cantiere in via San Protaso a Milano, in pieno centro città.