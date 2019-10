Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da un trasformatore di 50 quintali: gravissimo

È stato travolto da un trasformatore di circa 50 quintali e ora lotta tra la vita e la morte. Incidente sul lavoro in un'azienda di Bellusco che produce sistemi di isolamento termico e acustico dove un operaio residente a Opera, nel milanese, è rimasto gravemente ferito. Il fatto è stato riportato sulle colonne di MonzaToday in un articolo a firma di Jessica Signorile.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14.15 all'interno dello stabilimento di via dell'industria, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Vimercate ma secondo quanto ricostruito finora dai militari sembra che il 35enne, impiegato per conto di una società di Opera esterna alla ditta brianzola, si trovava in Brianza per effettuare un intervento di installazione di un trasformatore all'interno di una cabina elettrica prefabbricata. Per cause ancora in corso di accertamento, il trasformatore — del peso di 50 quintali — sarebbe uscito dalle guide di ancoraggio al pavimento della cabina e lo avrebbe investito, schiacciandolo.

Le condizioni dell'uomo sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato e accompagnato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono disperate. Sul posto anche i tecnici dell'Ats.