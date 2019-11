Incidente sul lavoro, operaio schiacciato dal muletto: piede destro amputato, è grave

Grave incidente sul lavoro martedì pomeriggio in un'azienda di viale Industria a Boffalora sopra Ticino, nel Milanese. Verso le 14, per cause ancora da chiarire, un operaio di sessantanove anni di una ditta che tratta metalli è stato centrato da un muletto, che gli ha letteralmente schiacciato la gamba destra.

Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, il 69enne è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. Secondo quanto riferito dagli stessi soccorritori, l'operaio ha riportato una frattura scomposta della tibia e la semi amputazione del piede destro: le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nel capannone sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente.