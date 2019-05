Incidente sul lavoro, barra di metallo cade da sei metri e travolge operaio: grave un 49enne

La fascia di sollevamento che cede e si rompe. La pesante barra di metallo che cade nel vuoto e colpisce in pieno l'operaio sotto.

Incidente sul lavoro venerdì mattina a Bussero, nel Milanese, dove un uomo di quarantanove anni, cittadino romeno, è rimasto gravemente ferito mentre lavorava all'interno di un'azienda di via 1 maggio che si occupa di carpenteria metallica.

Poco dopo le 7, secondo le prime informazioni raccolte, il 49enne è stato travolto da una barra metallica dal peso di circa cinquanta chili che è caduta da un'altezza di sei metri. Il pezzo in metallo, infatti, sarebbe precipitato a causa del cedimento di una fascia di sollevamento e a quel punto avrebbe centrato l'operaio.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 49enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Nell'incidente ha riportato un trauma a un arto inferiore e soprattutto una ferita aperta dal collo fino alla scapola. Al momento dell'arrivo dei soccorritori l'uomo era comunque sveglio e cosciente: le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nella fabbrica di via 1 maggio, per accertare tutte le responsabilità, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda e l'Ats di Gorgonzola.