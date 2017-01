Infortunio sul lavoro durante la manutenzione di un camino. Amputato dito a operaio

Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio a Milano, in via Litta Modignani 85.

La vittima è un albanese di 40 anni, residente regolarmente a Monza e impiegato in una ditta di ponteggi. L'operaio stava lavorando in un cantiere per la manutenzione ordinaria del camino del condominio quando si è ferito alle mani. L'uomo - accompagnato in ospedale - ha subìto l'amputazione di un dito.