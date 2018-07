Incidente sul lavoro a Carugate, operaio precipita dal tetto e resta incastrato: è grave

Incidente sul lavoro verso le dieci di lunedì mattina a Carugate, dove un operaio è precipitato su una tettoia dopo essere caduto dalla copertura di un capannone da cinque metri di altezza.

Stando a quanto finora ricostruito, l'operaio - trenta anni - stava lavorando sul tetto di un edificio di via fratelli Bandiera quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è volato nel vuoto. Dopo un "salto" di cinque metri, il trentenne è atterrato proprio sulla tettoia, dove è rimasto intrappolato e dove lo hanno soccorso i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Riportato a terra, l'uomo è poi stato affidato ai medici del 118, che lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi - nella cadute ha riportato diversi traumi e fratture -, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.