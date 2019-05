Incidente sul lavoro nel deposito ferroviario: due operai travolti da un mezzo, uno è grave

Un supporto della struttura che cede e il mezzo che scivola verso terra e travolge due operai. Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 2 maggio nel deposito ferroviario di via Giovanni Calvino a Milano, a ridosso della stazione di Porta Garibaldi.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 17.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che i feriti — due uomini di 37 e 41 anni, dipendenti di una società esterna al gruppo Fs — stessero eseguendo alcune operazioni di manutenzione su un carro d'opera: un macchinario utilizzato per la manutenzione dei binari.

Stando a quanto trapelato pare che il mezzo, posto su una base rialzata, sia scivolato verso terra dopo un cedimento della struttura. I due operai sarebbero stati urtati violentemente dallo scalino del macchinario: il 37enne è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda per un importante trauma cranico, oltre che un trauma alla schiena e a una gamba; meno gravi, invece, le condizioni del 41enne, accompagnato al San Carlo in codice giallo per un trauma cranico.

Entrambi, secondo quanto trapelato, non sembrerebbero in pericolo di vita. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti sul posto gli agenti della Polfer di Milano.