Incidente sul lavoro a Gaggiano, un tubo si stacca dal silos e colpisce gli operai: tre feriti

Sarebbero stati colpiti da un pezzo di tubo "scagliato" da un silos. E sono finiti in ospedale. Incidente sul lavoro giovedì mattina a Gaggiano, all'interno di un'azienda di via Fiandre specializzata nella produzione di guarnizioni e prodotti in plastica.

Verso le 10.40, stando alle prime informazioni apprese, da un silos al cui interno era stipato materiale plastico si è staccato un tubo che era sotto pressione e che è volato via, colpendo tre operai che in quel momento si trovavano sotto il macchinario.

I tre - un 45enne, un 59enne e un 60enne - sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, allertato dagli stessi colleghi. Due di loro, i due più anziani, sono finiti all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice verde, mentre il terzo è stato ricoverato al San Paolo in codice giallo. Tutti hanno riportato ferite alla testa, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Nella fabbrica sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per accertare le cause dell'incidente.

Poco prima, alle 7.30, un secondo incidente sul lavoro si era verificato in una ditta di Marcallo con Casone che produce materiali chimici. Lì, un 50enne che stava pulendo un reattore è stato colpito da una fiammata ed è rimasto ustionato alla testa, al collo e alle spalle. L'operai è stato portato al Niguarda, nel reparto ustionati.