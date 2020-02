Incidente sul lavoro a Novate, uomo di 45 anni precipita dal tetto di una ditta: è gravissimo

Grave incidente sul lavoro lunedì mattina a Novate Milanese. Verso le 8.20, stando alle primissime informazioni fornite dai soccorritori, un uomo di 45 anni - un operaio italiano - è precipitato all'interno di uno dei magazzini della Testori Spa, azienda che produce materiale tessile per la filtrazione industriale di largo Angelo Testori.

Nell'impatto con il suolo, molto violento, il 45enne ha riportato un grave trauma cranico e un grave trauma toracico. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono giudicate particolarmente delicate.

In largo Testori sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire cause e dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto trapelato sembra che l'uomo sia caduto da un'altezza di circa nove metri.