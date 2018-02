Incidente sul lavoro nello stabilimento di Giovanni Rana a Gaggiano: ferito un operaio

Incidente sul lavoro nello stabilimento di Giovanni Rana a Gaggiano nella mattinata di martedì 20 febbraio. Un operaio di 43 anni è stato portato con l'elisoccorso all'Humanitas dopo essere stato travolto da un muletto.

Il fatto, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, è avvenuto intorno alle 11 nel magazzino della fabbrica di via Europa. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso e il 43enne, cosciente, è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma toracico, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, per i rilievi sono intervenuti gli agenti del consorzio di polizia locale dei fontanili.