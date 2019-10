Paura in Fiera a Rho, travi dello stand cedono e crollano al suolo: travolti due operai

Incidente sul lavoro lunedì mattina alla Fiera di Rho. Pochi minuti prima delle 10, per cause ancora in corso di accertamento, due operai sono stati travolti dalle travi di uno stand che loro stessi stavano allestendo.

I due - un 19enne e un 52enne - sono rimasti schiacciati dalle assi, ma fortunatamente non hanno riportato ferite gravi: uno di loro è stato medicato sul posto, mentre un altro è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Rho.

Teatro dell'incidente è stato il padiglione 11, all'altezza della corsia P, che a partire dal prossimo 18 ottobre ospiterà "Host", l'evento dedicato al mondo della ristorazione e dell'accoglienza.

In Fiera oltre agli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione le cause dell'accaduto.