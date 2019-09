Incidente sul lavoro a Rosate, la pressa gli stritola la mano: rischia di perdere tre dita

Rischia di perdere tre dita di una mano l'operaio di 32 anni che è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in una fabbrica di via Marconi a Rosate nella mattinata di martedì 10 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 8 nei capannoni di un'azienda che produce ingranaggi, come riferito dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio sia stato ferito da una pressa idraulica.

Sono subito scattate le operazioni di soccorso, l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, l'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato al pronto soccorso dell'Humanitas in codice giallo dove i medici stanno cercando di salvargli le dita.