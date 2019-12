Incidente sul lavoro a San Donato, travolto dal carico del muletto: rischia di perdere la gamba

Rischia di perdere la gamba sinistra il ragazzo di 20 anni che nella mattinata di mercoledì 18 dicembre è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel piazzale di un'azienda di via Marcora a San Donato che produce tapparelle e serrande basculanti.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 11.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane sia stato travolto dal carico di un muletto che si sarebbe ribaltato durante una manovra.

Le condizioni del giovane, T. A,. sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, rimasto intrappolato sotto al carico, è stato liberato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato i medici starebbero facendo di tutto per cercare di evitare l'amputazione della gamba sinistra, ma la condizione sarebbe critica.

La ricostruzione dell'incidente è al vaglio degli uomini della Locale, sul posto con il comandante Fabio Allais.