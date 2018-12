Precipita da un'impalcatura in un capannone a Senago: 32enne grave dopo l'incidente

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì, in una ditta in via Risorgimento a Senago (Milano). Un ragazzo italiano di 32 anni è precipitato da un'impalcatura alta circa 3 metri.

Sul posto sono interventi i medici del 118 con un'ambulanza in codice rosso e l'elisoccorso. Il 32enne è stato trasportato al San Gerardo di Monza con l'elicottero.

Stando alla prima ricostruzione, l'operaio stava imbiancando un capannone quando è caduto da un'impalcatura alta 3 metri. Ha riportato un trauma cranico ma era cosciente.

Presente sul luogo anche la polizia locale di Senago, a loro sono affidati i rilievi.