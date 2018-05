Incidente sul lavoro in un cantiere di Milano: operaio in ospedale con un trauma cranico

Infortnio sul lavoro in un cantiere di via Lucini, a Milano in zona Greco, nel primo pomeriggio di lunedì 28 maggio.

E' successo intorno all'una e venti. L'uomo, un 51enne, è precipitato da un'altezza di circa tre metri mentre lavorava nel cantiere situato presso il civico 19 della via. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica: questi hanno portato il ferito, con un trauma cranico, al San Gerardo di Monza in codice giallo.