Milano, piccolo incidente sul lavoro in via della Moscova: arrivano pompieri e 118

Piccolo incidente sul lavoro all'interno di un cantiere in via della Moscova. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo tanta agitazione e un via vai di mezzi di soccorso per controlli di routine.

L'allarme è scattato dopo le 11 di mercoledì nella banca Unicredit, dove si è verificato il crollo di un controsoffitto in cartongesso. L'edificio era soggetto ad alcuni lavori di ristrutturazione e, da quanto si è potuto apprendere, a un operaio in servizio al secondo piano sarebbe sfuggito un pesante motore elettrico giunto nella caduta fino al piano terra dopo aver sfondato il cartongesso.

Sul posto sono intervenuti, in via precauzionale, forze dell'ordine, operatori del 118 e vigili del fuoco.

L'incidente in via Moscova: foto