Incidente sul lavoro in via Panizzi a Milano, operaio colpito dalle macerie: è grave

Grave incidente sul lavoro giovedì mattina in via Panizzi, zona Lorenteggio, a Milano. Poco prima delle nove, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di trentanove anni è stato infatti colpito dalle schegge di alcune piastrelle.

Sembra, stando ai primissimi accertamenti, che le macerie fossero su un montacarichi, da dove sarebbero poi cadute colpendo in pieno l'uomo, che si trovava proprio davanti al palazzo in cui sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione.

Il 39enne, soccorso da un'ambulanza e un'auto medica, è stato accompagnato all'ospedale San Carlo: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.