Incidente nella fabbrica Lindt di Magenta, operaio schiacciato da una pressa: è grave

Grave incidente sul lavoro venerdì mattina nel centro logistico e produttivo Lindt di Magenta.

Poco dopo le otto, per cause ancora da accertare, un operaio di quarantacinque anni - italiano - è rimasto incastrato con entrambi gli arti inferiori in una pressa utilizzata per compattare il cartone all'interno dello stabilimento della famosissima azienda dolciaria.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi alla vittima, sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale di Milano - che gli hanno liberato le gambe dalla morsa - e due ambulanze e un elicottero del 118. Il quarantacinquenne, che è rimasto sempre sveglio e cosciente, è stato poi accompagnato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

L'uomo, secondo quanto appreso finora, ha riportato gravi traumi e ferite agli arti inferiori, ma i medici dovrebbero riuscire ad evitare l'amputazione. Le sue condizioni sono comunque giudicate serie, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nel polo logistico Lindt - inaugurato nel 2008 e "affiancato" nel 2015 dal "Lindt chocolate factory" per la vendita al dettaglio - hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale di Magenta, cui è ora affidata l'indagine per ricostruire con esattezza le cause dell'incidente.