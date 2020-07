Ancora un incidente col monopattino elettrico a Milano, un uomo finisce in ospedale

Ancora un incidente con un monopattino elettrico. È successo in via Moncalieri a Milano (zona Niguarda) nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio, ferito un uomo di 61 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 14.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi, sembra che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo e sia rovinato a terra sbattendo violentemente la testa.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 61enne, stabilizzato, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Monopattino elettrico: boom di incidenti negli ultimi giorni

L'incidente di via Moncalieri è solo l'ultimo di una serie di sinistri (in alcuni casi gravi) che hanno coinvolto i monopattini elettrici. Nella notte tra lunedì e martedì un uomo di 35 anni è rovinato a terra mentre percorreva via Vitruvio, sembra dopo aver perso il controllo del mezzo.

In via Sidoli era toccato a un 19enne, la notte tra venerdì e sabato. Il giovane avrebbe perso il controllo del monopattino - per cause ancora tutte da chiarire - e ha sbattuto violentemente sull'asfalto. Poche ore prima, in via Braga, una 31enne si era schiantatacontro un furgone Iveco mentre viaggiava col suo monopattino elettrico. La donna, stando ai primi rilievi della Locale, non avrebbe rispettato la precedenza e si sarebbe scontrato contro il mezzo per poi essere investita.

Nei giorni scorsi l'assessore alla polizia locale Riccardo De Corato aveva proposto di rendere obbligatorio l'obbligo del casco.