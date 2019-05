Incidente a San Donato, ragazzina di 13 anni cade durante esercizio alle parallele: è grave

Paura mercoledì pomeriggio in una palestra di San Donato Milanese, una struttura della frazione di Poasco in cui si tengono corsi di ginnastica artistica e acrobatica.

Una ragazzina di tredici anni, residente in paese, ha perso l'equilibrio durante un esercizio alle parallele ed è caduta violentemente al suolo. Stando a quanto ricostruito, la 13enne ha battuto con forza la testa al suolo dopo il volo. Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, la giovane è poi stata accompagnata al San Raffaele di Milano: le sue condiziono sono giudicate serie, ma non è in pericolo di vita.

Nella palestra sono intervenuti gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Fabio Allais, che hanno sentito gli istruttori - i primmi a dare l'allarme - ed effettuato tutti i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.