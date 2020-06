Si schianta col parapendio a Vulcano: grave turista milanese di 21 anni

Grave incidente con il parapendio per un ragazzo di Milano, un 21enne, durante una vacanza sull'isola di Vulcano in provincia di Messina. E' successo nel pomeriggio di domenica 21 giugno.

Secondo quanto viene riportato, il giovane si è schiantato precipitando al suolo rovinosamente. I sanitari del 118 lo hanno recuperato e portato in elicottero al Policlinico del capoluogo. Avrebbe riportato alcune fratture ortopediche e non sarebbe in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I medici stanno effettuando le valutazioni del caso. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe riuscito ad atterrare di schiena evitando conseguenze fisiche peggiori. Da chiarire anche che cosa sia andato storto: sull'episodio indagano i carabinieri.