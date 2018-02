Pioltello, dopo la tragedia ancora due settimane per ripristinare la circolazione

Lunedì 12 febbraio tornano a circolare regolarmente fino a Treviglio le corse della linea S5 (Varese-Milano-Treviglio), mentre quelle della linea S6 (Novara-Milano-Treviglio) effettueranno il percorso limitato Novara-Rogoredo. Lo rende noto Trenord, che aggiunge che, fino a venerdì 16 febbraio, sarà in vigore il piano straordinario di circolazione reso necessario dall'indisponibilità di alcuni binari, tra Treviglio e Milano, in seguito al tragico incidente del 25 gennaio per il quale sono indagati i vertici di Trenord e Rfi (Reti Ferroviarie Italiane). L'incidente provocò la morte di tre donne e il ferimento di circa cento passeggeri.

Fino al 12 sarà anche attivo il servizio di bus navetta tra Treviglio e la stazione M2 di Villa Fiorita, con fermate a Cassano d'Adda, Trecella, Pozzuolo Martesana, Melzo e Vignate, nonché quello tra Vignate e Lambrate M2 con fermate a Pioltello-Limito e Segrate, e il potenziamento dell'Autostradale Milano-Bergamo. Trenord ricorda anche che, fino a domenica 11 febbraio, i viaggiatori in possesso di biglietti di Trenord viaggiano gratuitamente sui mezzi Atm (metrò e superficie).

Ci vorrà quindi un po' (almeno due settimane) per ripristinare totalmente la circolazione dei treni nella zona di Pioltello. I pezzi di binari così come i carrelli e i vagoni sono stati tutti trasferiti a Greco-Pirelli, dove i tecnici esamineranno il materiale per appurare con certezza le cause del drammatico incidente in cui hanno perso la vita tre donne. Ma non sono iniziati i lavori per ripristinare i binari, poiché Rfi non aveva approntato il piano sicurezza del cantiere.