Incidente a Rogoredo, la morte di Tiziana a causa del guard rail: 4 indagati

Quando venne ricoverata all'Humanitas in gravissime condizioni dopo lo schianto nel raccordo autostradale di Rogoredo, la 30enne Tiziana Mangano aveva un pezzo di guard rail conficcato nel corpo. Era il 3 febbraio 2017. Immediatamente venne il sospetto che fu proprio il guard rail irregolare ad essere stato fatale. Le autorità milanesi chiusero il raccordo per qualche giorno, poi lo riaprirono limitando le corsie e soprattutto la velocità massima (30 km/h).

A metà febbraio 2017 la procura aprì un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Ora, dopo una serie di indagini, il pubblico ministero Sergio Spadaro è pronto a chiedere il rinvio a giudizio per quattro persone: tre dipendenti del Comune di Milano e il direttore tecnico di un'impresa.

Secondo la procura, il guard rail era stato montato male fin dall'inizio ma nessuno era mai intervenuto per sistemarlo. Gli indagati sono persone che, con vario ruolo, ebbero a che fare con la barriera. Ad esempio un geometra del Comune che, nel 2010, fu direttore dei lavori e certificò in sede di collaudo che tutto era a posto, mentre secondo le perizie in mano alla procura la barriera non era stata raccordata correttamente al profilato di quella già presente.

Nel 2014 fu dato avvio a lavori di manutenzione e lo stesso geometra, ancora una volta, certificò che tutto andava bene, mentre un secondo indagato (il direttore tecnico di una impresa) lasciò "basculante" il profilato orizzontale della vecchia barriera. I lavori del 2014 furono certificati da un dirigente comunale indagato per questo e anche perché nel 2016 non fece sistemare il guard rail frattanto pesantemente danneggiato. Infine indagato il responsabile del quarto reparto strade del Comune perché omise di segnalare la pericolosità del guard rail e di fare intervenire il nucleo che si occupa di queste manutenzioni urgenti.