Incidente durante la discesa sulle piste da sci, 37enne milanese si "schianta": è gravissimo

Grave incidente in montagna mercoledì a San Domenico di Varzo, in Val d'Ossola, in Piemonte. Per motivi ancora da chiarire, uno sciatore milanese di trentasette anni - che era lì per passare una giornata sulle piste - ha perso il controllo degli sci mentre affrontava una discesa ed è rotolato per diverse decine di metri.

Il 37enne è stato immediatamente raggiunto dagli uomini del soccorso alpino e dai medici del 118, arrivati sul posto con un elicottero. Stabilizzato, lo sciatore meneghino è poi stato trasportato proprio a bordo dell'elicottero all'ospedale di Novara: le sue condizioni sono giudicate gravi e la prognosi è riservata.

Soltanto domenica pomeriggio si erano verificati altri due incidenti in montagna con milanesi protagonisti. A Breul-Cervinia un ragazzino di tredici anni aveva perso il controllo degli sci ed era finito contro un pilone: recuperato dal soccorso alpino, era stato trasportato al pronto soccorso del Parini di Aosta, dove era stato ricoverato in condizioni serie, con i medici che non avevano sciolto la prognosi.

Stesso destino poco dopo anche per una ragazza 28enne, che si era ferita sulle piste di Courmayeur ed era finita nello stesso ospedale. Anche per lei la prognosi era riservata.