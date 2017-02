Incidente nella sede di Sky a Milano Rogoredo, operaio cade da un ponteggio: braccio rotto

Incidente martedì pomeriggio nella sede Sky di Milano.

Verso le 15, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di trentadue anni è caduto da un trabatello ed è precipitato per circa tre metri.

L’uomo, secondo le prime informazioni, era al lavoro in via Monte Penice 7, proprio nel palazzo di Sky.

Sul posto, per prestare soccorso al ferito, sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica. Nonostante il grande spavento, le condizioni del trentaduenne non sono gravi: l’operaio ha riportato la frattura di un braccio ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

A Rogoredo, per indagare sull’incidente, sono intervenuti anche i carabinieri.