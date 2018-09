Schianto frontale sulla statale 336: auto ribaltata e strada chiusa al traffico

Uno scontro frontale tra due auto sulla strada statale 336, nel comune di Marcallo con Casono, in direzione Malpensa, ha visto coinvolte cinque persone verso le 12:40 del 10 settembre. Lo schianto, avvenuto poco prima dello svincolo per l'autostrada a4, ha causato traumi lievi a due uomini di 20 e 27 anni, due donne di 20 e 34 anni e una bambina di 7. Tutti sono stati trasportati in ambulanza in codice verde. Traffico chiuso temporaneamente nella diramazione per l'aeroporto di Malpensa, al kilometro 27,500.

Sul posto sono accorse tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Milano Messina, il personale Anas e la polizia locale di Magenta, che è intervenuta per supportare la viabilità chiudendo la strada che collega la statale a Malpensa in entrambi in sensi di marcia. Le auto sono state deviate sulle vie limitrofe. Al momento sono in corso rilievi per appurare la dinamica dell'incidente.