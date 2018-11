Si schianta da solo contro il guard rail in tangenziale: uomo grave dopo incidente

Probabilmente ha fatto tutto da solo. Con la propria vettura è andato a sbattere contro il guard rail con violenza. Ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Rozzano, dove è stato trasportato dal personale del 118, arrivato con un'ambulanza e un'automedica.

Grave incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano (A 50), direzione Sud nel tratto Baggio Cusago - Ss 494, attorno alle 18 di giovedì. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza e la polizia stradale.

Il ferito, un uomo di 61 anni, è stato ritrovato all'interno dell'abitacolo in uno stato di coscienza alterata a causa di un trauma cranico importante. E' andato in ospedale in codice rosso.

La dinamica esatta dell'incidente è in mano alla polizia stradale di Milano che ha fatto i rilievi. Il traffico veicolare è andato in tilt.