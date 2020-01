Milano, incidente tra un'autobus e un'auto: paura per i passeggeri del mezzo Atm

Paura per i passeggeri di un autobus della linea 71, all'angolo tra via San Vigilio e via Enrico de Nicola, a Milano. Nel pomeriggio di giovedì il mezzo Atm è stato centrato da una Renault Twingo.

Incidente tra un bus e un'auto a Milano

Dopo l'incidente, stando a quanto riferito da uno dei passeggeri sul bus, un anziano è rovinato al suolo. Per l'uomo, per fortuna, non ci sono state conseguenze gravi, a parte qualche contusione e lo choc per l'accaduto.

A dare conferma dello scontro è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto, quartiere Sant'Agostino, ha inviato un'ambulanza in codice giallo. Il personale sanitario ha prestato le cure del caso ai pazienti sul luogo e non è stato necessario il trasporto di nessuno di loro in ospedale.

Per comprendere la dinamica sono arrivati anche i 'ghisa' di piazzale Beccaria. Gli agenti della polizia locale hanno fatto i rilievi e gestito il traffico nella zona.