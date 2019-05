Incidente sull'Autostrada a4, altezza uscita Cormano: coinvolte quattro auto, traffico in tilt

Traffico a singhiozzo mercoledì mattina sull'Autostrada A4 a Milano. Due incidenti hanno rallentato il flusso veicolare nell'ora di punta.

Nel più problematico schianto, avvenuto attorno alle 9 nel tratto tra l'innesto sull'A8 e l'uscita Cormano, sono rimaste coinvolte quattro persone. Nessuno di loro - una 26enne e tre uomini di 47, 56 e 63 anni - è in condizioni gravi e sono stati trasportati in ospedale dal 118 intervenuto don ambulanze e un'automedica.

Complessivamente sono state coinvolte quattro auto. Una delle vetture, in particolare, è poi finita contro il guard rail che divide le due carreggiate dell'autostrada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco, per gestire l'emergenza.

Incidente in corso Vercelli

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto mercoledì mattina in via Cherubini: la signora è stata travolta da un'auto e adesso lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Schianto sul cavalcavia: in fin di vita

Martedì sera, verso le 20.30, un altro grave incidente si era verificato sul cavalcavia don Milani, nel quartiere di Lorenteggio.

Lì, il conducente di una Smart - per cause non chiare - aveva perso il controllo della macchina, aveva urtato il marciapiede e si era poi schiantato con violenza contro un palo. Il giovane, la cui macchina è andata completamente distrutta, è in condizioni critiche al Niguarda.