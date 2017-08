Incidente sull'Austostrada A4: traffico in tilt dopo schianto tra auto e moto | Foto

Traffico in tilt sull'Autostrada A4 - direzione Venezia - a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto in prossimità dell'uscita per Cinisello Balsamo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 16 di venerdì. Sul posto - nel tratto Cormano Sesto San Giovanni - sono intervenuti i medici del 118 con due ambulanze e un'automedica. Le persone ferite sono tre. Per fortuna nessuna di loro è in grave condizioni.

La polizia stradale ha fatto i rilievi: ancora non è stata divulgata al dinamica dello schianto.