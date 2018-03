Incidente tra due tir sull'A4: autocisterna riversa acido in autostrada, traffico in tilt. Foto

Due camion incidentati e litri e litri di acido solforico versati sull'asfalto dell'Autostrada A4, nel tratto Rho - Barriera di Milano 'Ghisolfa'. Attimi concitati, quelli vissuti mercoledì mattina, sulla superstrada che collega Torino e Venezia, in direzione Milano. Attorno alle 9, per cause ancora da accertare due tir si sono tamponati. Dopo l'urto, un'autocisterna che trasportava acido solforico ha perso parte del suo carico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, il 118 e la polstrada.

I pompieri hanno lavorato a lungo - anche con il nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico) - cercando di assorbire il liquido in attesa di un secondo camion dotato di cisterna per poter trasferire l'acido non fuoriuscito. La vicinanza ad un'area di servizio della Q8 ha aumentato l'urgenza e la pericolosità dell'intervento dei vigili del fuoco. Allertato anche il personale dell'Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale).

Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze, allertato anche l'elisoccorso. L'unico ferito, un uomo di 30 anni, è stato soccorso in codice giallo. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Il personale di Autostrade ha seguito da vicino la situazione ma l'A4 è rimasta aperta al traffico. Chiuse soltanto alcune corsie anche se la società ha consigliato agli automobilisti diretti a Milano di uscire ad Arluno o a Marcallo Mesero.

L'autostrada verrà chiusa in direzione Milano quando faranno le operazioni di travaso verso la nuova cisterna, previsti attorno alle 12.