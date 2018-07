Incidente sull'Autostrada A4, a Sesto: auto schiacciata tra due camion, un morto. Foto

Un uomo di 59 anni morto e l'Autostrada A4, tra la Barriera Milano Est e Sesto San Giovanni, bloccata in entrambi i sensi di marcia. E' la conseguenza di un gravissimo incidente stradale tra tre camion e un'auto, avvenuto attorno alle 10.30 di martedì.

A dare la notizia è il 118 che sul posto ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. I medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 59enne, un italiano. Nell'incidente, stando alle prime informazioni, sono rimaste coinvolte complessivamente quattro persone: oltre alla vittima, ci sono un 35enne e un 54enne che hanno rifiutato il trasporto in ospedale, e un 46enne ferito leggermente. Erano loro alla guida dei tir.

E' stata necessaria la presenza dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, per liberare il cadavere dalle lamiere. L'uomo era alla guida di un'auto rimasta letteralmente schiacciata tra due camion. Stando alla prima ipotesi sembra che ci sia stato un tamponamento a catena: in prima linea c'era un tir, seguito dall'auto del 59enne, seguita a sua volta da altri due camion. Dopo la carambola la vettura della vittima si è 'infilata' sotto il rimorchio del mezzo pesante che la precedeva.

I rilievi per capire la dinamica dello scontro sono affidati alla polizia stradale di Novate, presente con diverse volanti. L'incidente è avvenuto in direzione Torino.