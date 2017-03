Incidente sull'A8: grave un uomo, traffico paralizzato in entrambe le direzioni per curiosi

Traffico in tilt sull'Autosdrada A8 Milano-Varese per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 22, all'altezza di Olgiate Olona, direzione Milano. Nello schianto, avvuto nel pomeriggio di lunedì, è rimasto coinvolto un motociclista, ferito gravemente.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ed anche l'eliambulanza. Le condizioni del ferito sono molto delicate.

Diversi chilometri di coda tra Gallarate e Castellanza verso Milano e coda di quattro chilometri anche tra il bivio per la A9 Lainate-Chiasso e Busto Arsizio verso Varese "per curiosi", segnala Autostrada per l'Italia.

La società delle Autostrade consiglia in alternativa si consiglia per chi è diretto verso Varese di utilizzare la A9 Lainate-Chiasso per poi proseguire sulla A36 Pedemontana con rientro in A8 Milano-Varese in direzione nord, mentre per chi è diretto verso Milano è possibile utilizzare la A36 Pedemontana e poi proseguire sulla A9 Lainate-Chiasso in direzione Milano.

Sul luogo dell'evento è presente il personale di Autostrade per l'Italia per velocizzare il deflusso della coda e la polizia stradale.