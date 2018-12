Incidente stradale a Bareggio: grave un uomo di 70 anni, portato via in elisoccorso

Un uomo di 70 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo un incidente in via 4 Novembre a Bareggio (Milano).

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica, attorno alle 14.30. Sul posto, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze e l'elisoccorso. Il ferito è stato portato via con l'elicottero fino al nosocomio milanese.

La dinamica dell'incidente, ancora da chiarire, è affidata ai carabinieri della Compagnia Abbiategrasso. Nell'episodio sarebbe rimasta coinvolta solo l'auto sulla quale viaggiava il ferito.