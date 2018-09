Incidente in via Lomellina a Buccinasco: schianto tra auto e sccoter, grave 25enne

Un ragazzo di 25 anni lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale avvenuto in via Lomellina a Buccinasco (Milano). Il giovane viaggiava sul proprio scooter Sh 300 quando si è scontrato con un'auto, per cause ancora da accertare, ed è caduto a terra sbattendo con violenza contro l'asfalto.

Sul posto, poco dopo le 19, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico e la polizia locale di Buccinasco per fare i rilievi.

Il ragazzo, noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso dal personale del 118, che ha allertato un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Alla fine il 25enne è stato portato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.

Poco dopo, un motociclista di 56 anni si è schiantato con un filobus in piazza Trento a Milano. L'uomo è stato portato in condizioni disperate al San Paolo.