Incidente in via Rembrandt: trauma cranico e emorragia da un orecchio per un 19enne in bici

Un ragazzo di 19 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano, dopo un incidente stradale. Il giovane, D. S., è stato travolto da un'auto mentre pedalava sulla propria bicicletta lungo via Rembrandt, in zona Gambara.

Il 118 è stato avvertito poco dopo le 21 di lunedì. Sul posto, dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, sono state mandate un'automedica e un'ambulanza in codice giallo, poi diventato rosso.

Il ferito, fanno sapere i sanitari, era cosciente ma aveva un importate trauma cranico, un trauma ad un orecchio, con emorragia.

Per chiarire la dinamica dell'accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per fare i rilievi.

Nelle prime ore di lunedì, un ciclista era stato travolto e ucciso da un camion in una rotatoria a Segrate (Milano).