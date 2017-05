Abbiategrasso, grave incidente frontale sulla Vigevanese: un morto, due feriti e traffico in tilt

Drammatico incidente sulla Strada statale Vigevanese (Ss 494), all'altezza del comune di Abbiategrasso, all'alba di venerdì. Un uomo di quarant'anni è morto sul colpo dopo uno scontro frontale tra due auto. Nello schianto sono rimaste ferite altre due persone: un ragazzino di quattordici anni e un uomo di quarantatré. Ne dà notizia la Compagnia dei carabinieri di Abbiategrasso, che si occupa di ricostruire la dinamica.

Alle quattro e quindici minuti arrivano le prime richieste d'aiuto al 118. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza mandano sul posto un'automedica e due ambulanze in codice rosso. Per la vittima, un cittadino italiano, non c'è nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere subito dopo il terribile impatto. Gli occupanti dell'altra vettura sono feriti e non in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, potrebbero essere di origine straniera. Vengono trasportati all'Humanitas e al San Carlo.

Per le operazioni di soccorso è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Il traffico sull'arteria è rimasto rallentato per permettere i rilievi degli uomini dell'Arma.