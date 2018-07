Incidente a Santo Stefano Ticino: cade con lo scooter e abbatte un cartello stradale, morto

Dopo aver perso il controllo del suo scooter, si è schiantato contro un cartello stradale, ha fatto un volo di alcuni metri ed è finito per terra. L'urto è stato fatale per il centauro, morto sul colpo. Sono le 20.38 di lunedì, sulla strada provinciale 147 a Santo Stefano Ticino (Milano). Per motivi ancora da chiarire lo scooterista, un uomo italiano di 63 anni, è caduto all'altezza di una rotonda.

Inutili i tentativi di salvarlo. I medici del 118, arrivati con ambulanza e automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Era stato allertato anche l'elisoccorso. Nel grave incidente è rimasto coinvolto soltanto lui, per cui nessun altro è rimasto ferito.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso insieme con gli agenti della polizia locale. La dinamica è al vaglio delle autorità.