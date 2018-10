Incidente sulla superstrada per Malpensa: carambola tra varie auto, 6 feriti e traffico in tilt

Maxi carambola tra diverse auto lungo la Superstrada per Malpensa, in direzione Magenta. L'incidente sulla Ss 336 è avvenuto poco prima delle 8 di giovedì ed ha lasciato sei persone ferite in modo non grave.

Lo schianto ha provocato lunge code e rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con diverse ambulanze, i vigili del fuoco di Busto Gallarate con due mezzi e le forze dell'ordine per fare i rilievi.