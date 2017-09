Incidente sulla Tangenziale Ovest: traffico in tilt e due feriti gravi, sul posto l'elisoccorso

Grave incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano, domenica mattina, all'altezza dell'area di servizio 'Muggiano'. Poco dopo le 8, per cause ancora in corso di accertamento, un furgoncino si è scontrato con un'automobile.

Ad avere la peggio sarebbero stati gli occupanti della vettura, un uomo e una donna quasi cinquantenni. Stando alle informazioni della centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto è intervenuta con tre ambulanze e l'elisoccorso, i pazienti più gravi sono stati trasportati in condizioni molto delicate all'Humanitas di Rozzano e all'ospedale San Paolo. La terza persona coinvolta, un uomo, avrebbe riportato invece traumi minori.

La polizia stradale ha fatto i rilievi e gestito il traffico: si sono verificate lunghe code in entrambe le direzioni.